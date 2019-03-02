Kocaispir: Yüreğir Adana’nın yıldızı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan Adayı Av. Fatih Mehmet Kocaispir, gönül belediyeciliğini Yüreğir'de sürdüreceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir" dedi. Kocaispir SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ve Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Tolga Baraner ile görüştü.Kocaispir, 17 yıldır politika yaptığını ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirterek "Memleket İşi Gönül İşi" sloganıyla yola çıktık. Gönül belediyeciliğini Yüreğir'de sürdüreceğiz. Hedefimiz; hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir" diye konuştu. AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, "Yüreğir için güzel projelerimiz var. Güçlü yeni bir ekibimiz var. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetlerden yola çıkarak Yüreğir'e de aynı başarılı hizmetleri getireceğimize inanıyorum. Bu inancımızı yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.Yüreğir'de projeleri üç saç ayağına ayırdıklarını söyleyen Kocaispir "Bunlar teknik, sosyal belediyecilik ve yönetim şeklinin yenilenmesi projeleri. Sarıçam deresini DSİ ile boydan boya elden geçireceğiz. Buna biz Vadi Yüreğir projesi diyoruz. Beş yıllık bir periyotta burayı Seyhan Nehri güzelliğine kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı ele alıp tamamen vatandaş odaklı bir anlayış ortaya koyacağız" dedi. Kocaispir, " Hilton Oteli'nin doğusunda kalan Kozan Çarşısı ve Metal Sanayi Sitesi dediğimiz bölge bugüne kadar bir takım sebeplerle kaldırılamamıştı. Temel sorun buradaki esnafın gidebileceği bir yerin olmamasıydı. Bununla alakalı sorun da çözülüyor. Orayı tamamen ortadan kaldırıp Adana'ya yakışır büyük bir kent meydanı yapmayı düşünüyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için büyük projelerimiz var" dedi.