Mersin GİAD, iş zirvesine katıldı

BUGÜN NELER OLDU

yıl düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi bu yıl da, iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Toplantıya TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bayındır, Başkan Yardımcısı Başar Erdem, TÜGİK YİK Üyesi Musa Çokgünlü ve Mersin GİAD üyeleri katıldı. TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı İzol, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından her yıl düzenlenen bu toplantının üyeler adına büyük önem taşıdığını kaydederek, "Her biri kendi işinin zirvesinde olan birçok iş insanının tecrübelerini paylaştığı bu toplantılarda edindiğimiz tecrübeler, iş hayatımızda olumlu edinimler kazanmamıza sebep oluyor" dedi. Başkan İzol, "Bundan dolayı da TÜGİK İş Zirvesi'ni önemseyen bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki derneklerimizin üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantının üyelerimiz açısından oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi. Toplantı sonrasında Mersin GİAD adına Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bayındır'a TÜGİK İş Zirvesi'ne olan katkılarından dolayı Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral tarafından plaket verildi.