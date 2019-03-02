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Öğrenciler nadir hastalıklar için mavi kurdele dağıttı

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Öğrenciler nadir hastalıklar için mavi kurdele dağıttı
NADİR Hastalıklar Günü kapsamında Seyhan Mehmet Kemal Tuncel (MTAL) öğrencileri "1 Milyon Mavi Kurdele" projesi etkinliği düzenledi. Adana MTAL nadir hastalıklarda toplumsal farkındalığı arttırmak için mavi kurdele ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Proje sorumlusu öğretmen Edibe Keskin rehberliğinde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler mavi kurdele ve broşür dağıtımına katıldı. Okul müdürü Burak Kaan Saygılı ve proje rehber öğretmeniyle beraber Ramazanoğlu Ortaokulu'na giden öğrenciler projelerini tanıtarak mavi kurdele ve broşürlerini dağıttı. Nadir hastalıklara farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik okul fotoğrafçılık kulübü öğrencileri tarafından görüntülendi.
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Öğrenciler nadir hastalıklar için mavi kurdele dağıttı
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