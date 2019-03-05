Hamit Tuna Tarsus’a trenle yolculuk yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Tarsus'a tren ile yolculuk yaptı. Tarsus'a trenle giderek vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Tuna, kent için planladıkları projelerinden bahsetti. "Toplumun her kesiminden görüş alarak bu kenti birlikte yöneteceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz" diyen Tuna, "Bizi millet yapan değerlerimize, bayrağımıza, vatanımıza, tarih şuurumuza, maneviyatımıza kast edenlerin dışında dini, dili, ırkı, mezhebi, görüşü ne olursa olsun herkesin başkanıyız. Bizim için insan önemli" diye konuştu.