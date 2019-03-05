Üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

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kış ve bahar aylarında etkili olan gribal enfeksiyonlar, zatürre ve akciğer enfeksiyonları yanında kalp krizi ile kalp hastalıklarını da tetikliyor" diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, bilinen kalp hastalığı olan kişilere mevsim girişinde mutlaka grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu. Soğuk havalarla birlikte görülme sıklığı artan ve özellikle kronik kalp hastalığı olan kişilerde daha düşük olan vücut direnci nedeniyle normal kişilere göre daha hızlı ilerleyen gribal enfeksiyonların, alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreye neden olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, ritm bozukluğu, ve hipertansiyonu olan kişilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiğini ve bazı durumlarda hastanede yatış gerekebileceğini belirtti.