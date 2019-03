BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, Türkiye Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Yıldızlarda üçüncü olan Sıla Hilal Durna ve Büyük Kadınlar üçüncüsü Remziye Vuruşan'ı makamında kabul eden Başkan Can, aldığı derecelerden dolayı sporcuları tebrik etti. Tarsus Belediyespor'un misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyleyen Başkan Can, "Kulübümüz başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi.