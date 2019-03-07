Gaziantep Büyükşehir Türkiye şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenenyarışmalarında Türkiye şampiyonu oldu. Yarışmalarda 4X1000 bayrak yarışında 11.58'lik derecesiyle birinciliği elde eden, Gaziantep'e altın madalya ile döndü. U-18 kategorisinde 12 takımın yarıştığı Kros Ligi'nde;elde etti. Büyükşehir geçen sene Gaziantep'te düzenlenen yarışmalarda ikinci olmuştu.