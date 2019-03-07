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Türkiye şampiyonu

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Gaziantep Büyükşehir Türkiye şampiyonu
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenen Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi yarışmalarında Türkiye şampiyonu oldu. Yarışmalarda 4X1000 bayrak yarışında 11.58'lik derecesiyle birinciliği elde eden Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Gaziantep'e altın madalya ile döndü. U-18 kategorisinde 12 takımın yarıştığı Kros Ligi'nde; Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü ikinciliği, Batman Petrolspor ise üçüncülüğü elde etti. Büyükşehir geçen sene Gaziantep'te düzenlenen yarışmalarda ikinci olmuştu.
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Gaziantep Büyükşehir Türkiye şampiyonu
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