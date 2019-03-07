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Lütfü Elvan Tarsus’ta önemli mesajlar verdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Lütfü Elvan Tarsus’ta önemli mesajlar verdi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütleriyle de destekleyenlerle de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var" dedi. Lütfi Elvan, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Tarsus Belediye Başkan adayı Şevket Can ve AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Tarsus ilçe Başkanı Nevzat Çetin, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ve STK'lar ile muhtarların katıldığı büyük bir düğün salonunda düzenlenen Tarsus Belediyesi Hizmet Bilgilendirme Toplantısı'nda ilçeye ve Mersin'e yapılacak projeleri el birliğiyle hayata geçireceklerini söyledi.
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Lütfü Elvan Tarsus’ta önemli mesajlar verdi
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