Demirtaş restore edilen ilkokulu gezdi

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş; Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan Eski Kurtuluş İlkokulu'na giderek binada Adana Valiliği himayesinde, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen ilkokul binasında inceleme yapmasının ardından Vali Demirtaş; tarihi nitelik taşıyan bu mimarinin gelecek nesillere sağlıklı ve doğru biçimde aktarılmasını amaçladıklarını belirterek binanın güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade etti.