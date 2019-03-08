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Gaziantep’e 22 yeni otobüs

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019
Gaziantep’e 22 yeni otobüs
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim birimleri olan Beyken ve Karataş arasındaki hatlara 22 adet yeni otobüs ekledi. Yeni otobüsler, Beykent ile Karataş arasında B75 ve B76 numaralarıyla sefer yapacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-1 istikametinde hizmet veren B75 hattına 11, Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-2 istikametinde hizmet veren B76 hattına da 11 adet yeni otobüs eklendiğini açıkladı.
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Gaziantep’e 22 yeni otobüs
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