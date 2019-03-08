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’te operasyonu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019
Gaziantep’te sahte içki operasyonu
Gazıantep'te polisin sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 229 litre sahte içki ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bir depoda kurulan sistemle sahte içki imalatı yapıldığı ortaya çıktı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda 3 bin 229 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, bin adet içki etiketi, bin 116 adet boş şişe, 2 bin 700 adet kapak, 3 adet fiber tank, 1 adet alkol karıştırma aparatı ele geçirildi.
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Gaziantep’te sahte içki operasyonu
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