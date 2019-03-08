Tepebağ ve çevresi tepeden tırnağa yenilenecek

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İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin, neolitik çağdan beri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak kesintisiz iskâna sahne olan Adana'nın merkez Seyhan İlçesine dair Tepebağ Projesi, daha şimdiden her kesimden takdir toplamaya başladı. Tepebağ ve çevresiyle ilgili düzenlemeleri içeren kapsamlı projesini anlatan Yeni, tarihi milattan önce 6 bin ve 8 binli yıllara kadar giden Adana'nın, Hitit ve Roma imparatorlukları, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu söyledi. Bu medeniyetlerden günümüze çok sayıda mimari eserlerin kaldığını belirten Fikret Yeni, ''Özellikle Tepebağ Höyüğü ve çevresi, anıtsal nitelikteki eserleriyle tarih ve kültür potansiyel çok yüksek bir bölge'' dedi. Fikret Yeni, söz konusu projenin, Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki Bakanlık ayağı ile gerçekleştirileceğini vurgulayarak, ''Yapılamaz denilen bu proje, Seyhan ve Adana Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri, aynı zamanda bakanlık desteği ile kentimize kazandırılacak'' diye konuştu. ''Tarihi Kent Adana Projesi'' ile Tepebağ Höyüğü'nü çepeçevre saracak 8 meydan yapılacağını dile getiren Fikret Yeni ''Höyük yayalaştırılacak, imar planlarına işlenmiş tramvay hattıyla bölgedeki toplu taşıma düzene sokulacak. Restorasyonlar ve sonrasında yapılacak olan çalışmalarla, bu bölgemiz tarih, kültür, sanat, gastronomi ve alışveriş turizmi açısından çok büyük bir destinasyona dönüşecek'' ifadelerini kullandı.