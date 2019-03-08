Tuna: Proje ve gönül adamıyız

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin için bir şans olduklarını belirterek, "Hükümetimizin desteği ile hep birlikte 13 ilçemizi hizmete boğacağız" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetimi ile bir araya gelen Tuna, görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda çiftçi ve üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi. Tarım ve hayvancılığı kalkındıracakları projelerinden bahseden Tuna, her zaman üretimden yana olduklarına dikkat çekerek, "31 Mart'tan sonra kentimizde uygulayacağımız tarımsal üretim çalışmalarımızda kooperatiflerimizle birlikte çalışacağız" dedi. Esnaf ziyaretlerine Toroslar ilçesinde devam eden Tuna, Yusuf Kılıç Mahallesi'nde ve 217. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bölge esnafı ve vatandaşlarla hasbihal etti. Sağlık Mahallesi'nde Taşeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte hazırlanan seçim ofisinin açılışını da vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleştiren Tuna, "Toroslar bizim ilk göz ağrımız. Belediyecilikte ustalaştığımız çok önemli bir yer. Bilgi birikimimiz, eğitimimiz, belediyecilik tecrübemiz ve siyasetimizdeki 24 yılımızla birlikte büyükşehire adayız" diye konuştu. Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gülnar ve Mut'lular kıraathanesinde hemşerileriyle buluşan Başkan Hamit Tuna, Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, projelerini paylaştı ve talepleri dinledi. "Bıraktığımız işlerle hep anılacağız" diyen Tuna, "Allah herkesin gönlüne göre versin. Bizim gönlümüz güzel ve yüreğimiz temiz. Kimse ile ilgili karanlık şeyler düşünmeyiz. Allah, herkesin yolunu açık etsin deriz. Biz proje ve gönül adamıyız. Gerilimlerden de beslenmeyiz. Gönüllerde yer edinmediysek zaten o insanın oyunu alamazsınız" diye konuştu.