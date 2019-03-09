İthalatı kalıcı olarak azaltmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirme Toplantısı'nda Gaziantepli sanayicilerle bir araya geldi. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu ile sanayici ve işadamları katıldı. Gündeme dair ekonomik gelişmelerin istişare edildiği toplantıda, iş dünyasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirleri gezerek sanayici ve imalat sektörü temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydetti. Sorunları yerinde tespit edip hızla çözüm üretmek istediklerini dile getiren Canikli, "Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlayan ve bir kaç ay devam eden dönemde sanayicimiz ciddi bir mücadele içerisine girdi. Tabi bu dalgalanmalar sonrasında sanayimizin bir fotoğrafını çekmek, kimse herhangi bir zarar gördü mü görmedi mi, görmüşse bunu belirlemek ve çözmek için bu buluşmaları gerçekleştirmek istedik" dedi.