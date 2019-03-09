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Ligin en iyi takımı biziz

Son haftalarda ortaya koydukları performans ve aldıkları sonuçlarla hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçına galibiyet için çıkacağız” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Ligin en iyi takımı biziz
Spor Toto 1. Lig'de son üç haftada 7 puan toplayan Adana Demirspor, bugün evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı beIN MAX1 naklen ekrana getirecek. Mücadelenin hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye koyulan mavi-lacivertli ekibin en büyük kozu taraftar olarak. Adana Demirspor Teknik direktörü Ümit Özat, şu anda ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını ifade ederek, "Eğer 'takım' olmayı başarabilirsek; yolumuz daha çok açılır diye düşünüyorum. Oyuncularım son haftalarda ortaya koydukları performans ve elde ettikleri sonuçlarla hedefe adım adım ilerliyorlar. Osmanlı maçını kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

BU MAÇLA YATIP KALKIYORUZ
ÖĞRENCILERINE; 'Ligin en iyi oyuncuları' olduklarını hemen her fırsatta dile getirip, onların da bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini anlatan Özat, "Şu anda tek düşüncemiz Osmanlı maçı. Bir haftadır oyuncularım bu maçla yatıp kalkıyorlar. Büyük heyecan yaşıyorlar. Bu da bana aynı şekilde heyecan ve umut veriyor" diye konuştu.

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Ligin en iyi takımı biziz
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