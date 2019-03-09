Ligin en iyi takımı biziz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de son üç haftada 7 puan toplayan, bugün evinde'u konuk edecek.Mücadelenin hakemi ise. Hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye koyulan mavi-lacivertli ekibin en büyük kozu taraftar olarak. Adana Demirspor Teknik direktörü, şu anda ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını ifade ederek,dedi.ÖĞRENCILERINE; 'Ligin en iyi oyuncuları' olduklarını hemen her fırsatta dile getirip, onların da bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini anlatan Özat, "Şu anda tek düşüncemiz Osmanlı maçı. Bir haftadır oyuncularım bu maçla yatıp kalkıyorlar. Büyük heyecan yaşıyorlar. Bu da bana aynı şekilde heyecan ve umut veriyor" diye konuştu.