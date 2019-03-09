Tarım Fuarı’na Erdemli damgası

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MERSİN'DE bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarına Erdemli 'den Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ziraat Odası, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğü de bu yıl 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda stant açarak yerini aldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, gelecek dönemlerde bu sektörün öneminin daha da artacağını söyledi. Elvan, Mersin'in, başta narenciye olmak üzere tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu anımsattı. Çiftçilerin gelirlerinin daha fazla arttırılması gerektiğine dikkat çeken Elvan, "Mersin'imizde tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik çalışmalara başladık. İlk aşamada Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına karar verdik. Bu alanda adımlarımızı attık ve gerekli izinler alındı. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Yerli ve yabancı 110 firmanın katıldığı fuar, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.