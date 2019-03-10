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Gönüllü sağlık elçileri yüreklere dokunuyor

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Gönüllü sağlık elçileri yüreklere dokunuyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağlık meslek lisesi öğrencileri yaşlılara evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmetleri veriyor. Milli Eğitim Bakanlığının Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti veriyorlar.

KONTROLLERİ YAPILIYOR
İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sabahat Bayırlı projenin iki ay süreceğini belirterek, "Ziyarette bulunduğumuz evlerde hasta ve yaşlılarımızın doktorumuz tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor. Öğrencilerimiz ilaçlarını düzenlemede ve gerekli bilgilendirme çalışmalarında bulunuyorlar" dedi.
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