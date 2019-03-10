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: Siyaset değil hizmet yaptık

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Şevket Can: Siyaset değil hizmet yaptık
Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından Tekke Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan ve aynı zamanda Cumhur İttifakı adayı Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, birliğin, beraberliğin adresi olduklarını belirterek, "Bizim en güzel yanımız şehrimizde ayrım yapmadan, ötekileştirmeden Allah rızası için hizmet ettik. Biz siyaset değil hizmet yaptık" dedi. Belediye olarak siyaset yapmadıklarını ifade eden Başkan Can, "Biz şehrimize hizmet ettik. Gerçek neyse hemşerilerimize onu anlattık. Yapamıyorsak yalan söylemedik. Tarsus'taki en büyük isteğim huzurumuzun ve kardeşliğimizin bozulmamasıdır. Bu ülke bu memleket bizim bu şehir bizim. Her şeyimiz bir, aynı şehrin suyunu içiyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik vermeyeceğiz" diye konuştu.
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Şevket Can: Siyaset değil hizmet yaptık
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