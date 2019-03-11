Kaplan esir kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, deplasmanda oynadığı maçta Balıkesirspor Baltok'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzdü. Geçen hafta evinde Giresunspor ile berabere kalan Toros kaplanları, maça tutuk başladı. 37. dakikada Foxi Kethevoama'nın golüne engel olamayan turuncu-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 mağlubiyetle kapattı.İkinci 45'te ise teknik direktör Eyüp Arın'ın yaptığı hamleler işe yaramadı. Turuncu- beyazlı ekip büyük umutlarla gittiği Balıkesir'den eli boş döndü.Teknik patron Arın, puan için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "İki hatfadır galip gelemiyoruz. Bu da takımın üzerinde bir stres oluşturdu. Toparlanacağız" dedi.