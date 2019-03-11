Kıbrıs’ta her 10 çocuktan biri prematüre doğuyor

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, 38 gebelik haftasının altında doğan prematüre bebeklerin doğum sırasında ve sonrasında yaşayabilecekleri sorunlarla düzgün şekilde baş edebilmeleri için doğumun tam donanımlı, yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan bir merkezde gerçekleşmesi gerektiğini ve bu durumun anne baba adayları açısından bebeklerinin tüm hayatını etkileyebilecek bir karar olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle prematüre doğumların mutlaka Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan tam donanımlı bir hastanede yapılmasının hayati derecede önem taşıdığını kaydetti. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ayrıca, ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet veren hastane ve kliniklerde yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmadığını, sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tam donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin olduğunu hatırlattı.