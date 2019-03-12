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Melih ABİ: Ağaçlarda yarasa dolu insanlar korkuyor

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Melih ABİ: Ağaçlarda yarasa dolu insanlar korkuyor
Toros Mahallesi'nde 78167 sokak Evcan 1 Sitesi A Blok önü.
Ağaç çok büyük.
Yarasalara yuva olmuş.
100'lercesi karanlık basınca ağaca doluşuyor.
Muhtemelen orayı yuva yapmışlar.
Çevrede oturanlar rahatsız.
Korkudan balkona bile çıkamıyorlar.
Ağaç budanırsa sorun çözülür mü bilmem.
Meseleye bir çare bulmak lazım.
Vatandaşlar dertli...
Bana yazdılar.
Çözün şu sorunu.

Tarsus'ta Hz. Danyal meydanı önü tıkanıyor

TARSUS'TA Makam mevkii olarak bilinen Hz.
Danyal A.S. makamı şerifi ile yan tarafındaki Halk Bankası ve bitişik alandaki işyerlerinin önüne gelişi güzel parklar trafiği aksatıyor.
Yasak olmasına rağmen burası araç parkı gibi.
Bu yüzden kazalar meydana geliyor.
Alışveriş için aracını bırakıp gidenlere engel olmak lazım.
Bu parklar yüzünden Emniyet Müdürlüğü, belediye ve kaymakamlığa yığınla şikayet var.
İlgililerin şikayetleri dikkate alması lazım.
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Melih ABİ: Ağaçlarda yarasa dolu insanlar korkuyor
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