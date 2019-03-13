Azerbaycanlı ressamlar eserlerini beğeniye sundu

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9 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 45 eserin sergileneceği "Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi" Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak. Azerbaycanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği sergenin açılışı, 15 Mart'ta saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. En önemli eserleri arasında Taş sanatı bulunan Azerbaycan sanatının doğası gibi renkli, dolgun ve zengin eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında izlenebilecek. Azerbaycan halkının sanatsal düşünce ve yaratıcılığında, ülkenin güzel doğası, iklimi ve doğal kaynaklarının zengiliğinin büyük etkileri ön plana çıkıyor. Azerbaycanlılar çoğunluğu dekoratif ve uygulamalı olarak zengin ve özgün bir kültür sanatı yaratarak bunları eserlerine yansıtmışlardır.