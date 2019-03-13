Emekçi kadınlar için anlamlı etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileri Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü kapsamında Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda yaşayan ve tarımcılık ile uğraşan kadınlara saç bakımı ve makyaj uygulaması yaptı. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy himayesinde gerçekleşen etkinlik, bölümde eğitim alan öğrencilerle birlikte düzenlendi. Aksoy, cumhuriyetin odak noktasında yer alan kadınların, modern ve çağdaş günlere gelmesinde önemli görevler başardıklarını vurgulayarak, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, eşit, özgür ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini temenni etti.