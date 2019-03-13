Melih ABİ: Kutluhan Bilgiç bu defa da Demirspor’un penaltısını yedi

BUGÜN NELER OLDU

Bugün spor günü.Adana Demirspor, Osmanlıspor maçının kahramanı(!) Kutluhan Bilgiç'i yazıyorum.Adanaspor, Ümraniye maçında öyle bir pozisyon vardı ki penaltı çalmamak zor olandı.Kutluhan Bilgiç, penaltıyı çalmamış ve Adanaspor Adana'da maçı kaybetmişti.Geçtiğimiz cumartesi günü sahnede yine Kutluhan Bilgiç vardı.Öyle bir pozisyon ki yine penaltı çalmamak ihanet gibi bir şey.O pozisyonda penaltı vermezsen hangi pozisyonda çalacaksın.Daha maçın başı.Belki Adana Demirspor farka gidecek.TRT Spor programında pozisyon defalarca gösterildi. Yorumcular da aynı fikirdeydi.Bal gibi penaltı.Kasıt aramayalım diyoruz ama Adana takımlarının puan kaybettiği iki maçta da Kutluhan Bilgiç penaltıyı çalmadı.Adanalılarla bir sorunu mu var diye düşünmek geliyor içimden.Merkez Hakem Komitesi iki maçı da izlesin, kararını versin bu hakem hakkında.Yazıktır günahtır.Yöneticiler takımlarına yığınla para harcıyor.Çalmayan bir düdük bütün emekleri yok ediyor.Yıldırımspor antrenörü Ertuğrul Tunç, "Tarsus'un en eski kulübü Yıldırımspor olarak amatör yardımı alamadık.Sıkıntılar içinde küme düştük.Sezonu imkansızlıklar içinde bitirdik.Tarsus'un en eski kulübü olarak bu yardımdan neden faydalanamadığımızı merak ediyorum.Hem de daha geçen yıl kurulan takımlar yardım alırken" diyor.