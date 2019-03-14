BUGÜN NELER OLDU

Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) kadınlara özel düzenlenen renkli etkinlikte bir araya gelen kadın akademisyen ve öğrenciler, kadınlardan kadınlara mesajlar panosuna yazı yazarak günün anlam ve önemine değindi. İletişim fakültesinde gerçekleşen etkinliğe katılan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen üniversitede görev yapan kadın ve öğrencilerle bir araya gelerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.İlginin yoğun olduğu etkinlikte katılımcılar, "Kadınlardan Kadınlara Mesajlar" panosuna, günün kendileri için anlam ve önemini anlatan sözler yazdı. Kadınlar için hazırlanan platforma Edibe Sözen'de, düşüncelerini kâğıda yazarak panoya astı. Kadın dünyasının vefalı, güler yüzlü ve inşacı bir dünya olduğunu dile getiren Sözen, "Kadınlar olarak güzel şeyler yapacağız. Bizim coğrafyamız kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya. Bu tecrübeden de bilgi yoluyla faydalanacağız" dedi. Bir nesil yetiştirmenin kadının etkin olduğu bir dünya ile daha güzel olacağı vurgusu yapan Sözen: "Bizim hem öğrencilerimiz hem de üniversite kadromuz kadın ağırlıklı. Türkiye akademisyen dünyasının kadın çalışan oranı yüzde 50. Bu oranla bir fırsat eşitliğini görebiliyoruz. Kadınlarımız akademi dünyasına sahip çıktılar. Bu rakamlar, kadınlarımızın bilim dünyasında, araştırma dünyasında ve en önemlisi karar alma mekanizmalarında heyecanla yer alma gerekliliğini gösteriyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.