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Hatay’ın gözü ’da

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Hatay’ın gözü Osmanlıspor’da
Spor Toto 1. Lig'de 44 puanla zirve mücadelesi veren Hatayspor, bugün deplasmanda 48 puanlı Osmanlıspor'a konuk olacak. Saat 16:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Süleyman Abay yönetecek. Ligde son 4 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 8 puan toplayan bordo-beyazlılar, Başkent ekibini devirerek şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Ligin ilk yarısında Hatayspor'un evinde oynanan Osmanlıspor maçı 0-0 bitmişti. İlhan Palut'un öğrencileri bu maçta galip gelerek rövanşı almak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
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Hatay’ın gözü Osmanlıspor’da
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