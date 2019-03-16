Hatay’ın gözü Osmanlıspor’da

Spor Toto 1. Lig'de 44 puanla zirve mücadelesi veren Hatayspor, bugün deplasmanda 48 puanlı Osmanlıspor'a konuk olacak. Saat 16:00'da başlayacak mücadeleyi
hakem Süleyman Abay yönetecek. Ligde son 4 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 8 puan toplayan
bordo-beyazlılar, Başkent ekibini devirerek şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek istiyor.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Ligin ilk yarısında Hatayspor'un evinde oynanan Osmanlıspor maçı 0-0 bitmişti.
İlhan Palut'un öğrencileri bu maçta galip gelerek rövanşı almak ve taraftarlarını mutlu etmek
istiyor.