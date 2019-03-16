Millet Bahçesi dualarla açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" ile birlikte toplam 7 tesis İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesislerin toplu açılışını yapan ve Yüreğirlilere seslenen Bakan Soylu, "Sizlere bir emanet ve selam getirdim. Millet bahçesinin hem fikir hem de isim babası olan hayatını millete ve milletine adamış Cumhurbaşkanımızın sizlere selamını getirdim. Yüreğir'e bu güzel eserleri kazandıran belediye başkanımız Mahmut Çelikcan'a teşekkür ediyorum" dedi. Açılışları yapılan tesislerin toplam maliyetinin 180 milyon lira olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise "Bugüne kadar 150 milyon lira borç ödedik, 800 milyon lira yatırım yaptık. Yüreğir'i tarihinde görmediği yatırımlarla buluşturduk. 130 bin metrekare alanda yeşilin ve mavinin buluştuğu Millet Bahçe'sinde vatandaşların huzur içinde vakit geçirecek. Açılışını yaptığımız 7 eser şehrimize değer katacak" diye konuştu.Yüreğir Millet Bahçesi, 644 Dairelik Sosyal Konut, Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Cumhuriyet Park ve Spor Tesisleri, Nene Hatun Kına Konağı, Yunus Emre Mahallesi Spor Tesisleri ve Yenidoğan Mahallesi Spor Tesisleri.