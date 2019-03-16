Yıldızoğlu: Bizi hatalar yaktı!

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Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya'nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi. Çeyrek final turundaÇukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Başantrenör, turu geçemediklerini belirterek, Mersinlilere muhteşem bir heyecan yaşattıklarını söyledi. Ligin ardından Avrupa'da da taraftarı üzdüklerini belirten Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.Ceyhun Yıldızoğlu, "Daha dirençli savunma yapmamıza rağmen etkilİ hücum ettiler ve basit hatalar yaparak kupaya veda ettik" dedi.