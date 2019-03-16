Yıldızoğlu: Bizi hatalar yaktı!

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya'nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi. Çeyrek final turunda ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 mağlup eden
Çukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
, turu geçemediklerini belirterek, Mersinlilere muhteşem bir heyecan yaşattıklarını söyledi. Ligin ardından Avrupa'da da taraftarı üzdüklerini belirten Yıldızoğlu, "Yakaladığımız serinin ardından aldığımız mağlubiyetleri hak etmediğimizi düşünüyorum. Yaptığımız basit hatalar bizi bu sonuca sürükledi. Çukurova Basketbol olarak Mersin'e verdiğimiz sözü tutacağız ve şampiyonluğu buraya getireceğiz"
şeklinde konuştu.
"ETKİLİ HÜCUM ETTİLER"
Ceyhun Yıldızoğlu, "Daha dirençli savunma yapmamıza rağmen etkilİ hücum ettiler ve basit hatalar yaparak kupaya veda ettik" dedi.