Hatay medeniyetler şehri ünvanını hak ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan bir dizi incelemede bulunmak üzere Hatay'da bulunan Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Tarihi Antakya sokakları arasında bulunan Habib-i Neccar Vakfı Kültür Konakları, Kürt Fakih Camii, Mehmet Şah Vakıf İşhanı gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ve restitüsyonu yapılan kültür mirası eserlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Doğan ve Genel Müdür Erten, zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip Hatay'ın "Medeniyetler Şehri" ünvanını fazlasıyla hak eden bir kent olduğunu ifade ettiler.