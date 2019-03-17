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Kaplan’ın zorlu sınavı

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Kaplan’ın zorlu sınavı
Spor Toto 1. Lig'de bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Eyüp Arın, son haftalarda alınan sonuçları değerlendirerek oyuncularından galibiyet istedi. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız" dedi. Son maçlara bakıldığında iyi futbol oynadıklarını belirten ancak şanssızlığı kıramadıklarından yakınan Arın, "Gençlerbirliği karşısında bunu kırmak için elimizden geleni yapacağız. Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda tempoyu yüksek tuttuk. Futbolcularımla konuştum. Gerekli sözleri bana verdiler. Umutluyum" diye konuştu.
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Kaplan’ın zorlu sınavı
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