Kaplan’ın zorlu sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Eyüp Arın, son haftalarda alınan sonuçları değerlendirerek oyuncularından galibiyet istedi. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek,dedi. Son maçlara bakıldığında iyi futbol oynadıklarını belirten ancak şanssızlığı kıramadıklarından yakınan Arın,diye konuştu.