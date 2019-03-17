Sağlıklı uyku, sağlıklı yaşlanma

BUGÜN NELER OLDU

DRSuat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Tunçbilek Özmanevra araştırmalara göre hayatımızın üçte birini geçirdiğimiz uykunun, yemek, içmek kadar vücudumuzun hayati bir ihtiyacı olduğunu söyledi. Özmanevra, Dünya Uyku Günü üzerine yaptığımız söyleşide merak edilen pek çok konuya açıklık getirerek, "Dünya Uyku Günü; 2008 yılından beri her yıl mart ekinoksundan önceki cuma günü, Dünya Uyku Tıbbı Derneği'nin girşimiyle iyi ve sağlıklı bir uykunun önemi, uyku hastalıkları ve onların tedavileri hakkındaki farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanmaktadır" dedi.