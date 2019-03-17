TIR’a çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

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Osmaniye'deTIR'a çarpan otomobil alev aldı, kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi çıkışı yakınlarında Mustafa Ulusoy (24) idaresindeki 31 K 2365 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan sürücüsünün adı belirlenemeyen 80 GU 797 plakalı TIR'a yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Ulusoy ile Sibel Ulusoy, çevredeki vatandaşlarca yanan otomobilden çıkarıldı. Otomobilden TIR'a sıçrayan yangın, her iki aracı da kısa sürede kullanılamaz hale getirirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ağır yaralanan Sibel ve Mustafa Ulusoy, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.