Yaşlıları dolandıranlar özel ekip ile yakalandı

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Niğde'debir suça karıştıkları gerekçesiyle yaşlı karı kocayı telefonla arayıp evdeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekiple yakalandı. Ulukışla ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö'yü (70) jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip geleceğini, evden ayrılmamaları gerektiğini ve kimseyle görüşmemelerini tembihledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile karı kocanın evine gelerek, yaşlı çiftin 800 avro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek onları bankaya gönderdiler. Yaşlı çift daha sonra evden ayrılan 4 kişinin ardından dolandırıldıklarını anladılar ve durumu jandarmaya haber verdiler.