Mehmet Kansu öğrencilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

YAZIN dünyamızda en çok ürün veren, yazınsal alanda kendini yenileyen, değişim arayan aydınlardan Mehmet Kansu, yeni öyküleriyle Türk dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur, "üretmeden duramayan aydınlarımızdan Mehmet Kansu'nun eserlerinde hep ülkesi Kıbrıs, yaşadığı çevre ve kendisi var. Kansu hoca, hep kendiyle yüzleşen, kendini arayan, ararken de toplumun iç dünyasına inen, gözlemleyen, bir psikiyatrist gibi, toplumu yaşam koltuğuna yatırıp, sorgulayan bir kişiliğe sahiptir" dedi.