Sözlü’den Çanakkale şehitlerine vefa ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Çanakkale'ye gidip, kahramanlık destanları yazan şehitleri mezarları başında dualarla andı. Başkan Sözlü, "Aziz şehitlerimiz olmasaydı, bugün bir seçim yapacak vatan coğrafyası olmazdı. Şehitlerimiz bekamızın teminatıdır. Onların aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Başkan Hüseyin Sözlü, ailesiyle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı ziyaret etti. Başkan Sözlü, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen, Türk Milleti'nin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olan büyük destanın yazıldığı topraklarda şehadet şerbeti içen kahramanları mezarları başında andı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in eşlik ettiği ziyarette Başkan Hüseyin Sözlü, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında büyük önem taşıyan Adana Bayırı'nı dolaşırken, duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Hüseyin Sözlü, İngiliz ve Anzak ordusuna büyük zaiyat verdirdiği için düşman askerlerince "Allah'ın Adamları" olarak tarihe geçen Adanalı Mehmetçiklerin ruhlarını şad edip, Fatiha okudu.