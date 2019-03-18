Ümit Özat: Memnun değilim

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile çıkışını sürdüren Adana Demirspor, geçen beş hafta içerisinde üç galibiyet, iki beraberlik alarak iddialı konuma geldi. Bu süreçte 11 puan toplayan mavilacivertli ekipte Birevim Elazığspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet taraftarları sevindirirken, teknik direktör Özat'ı memnun etmedi.
CİDDİYETSİZLİK YÜZÜNDEN
Skor dışında oyundan memnun kalmadığını söyleyen Ümit Özat, daha farklı bitecek bir maçtan neredeyse 1 puanla ayrılabileceklerini ifade etti. Özat, "Çok farklı bitecek maç, son paslardaki ciddiyetsizlik yüzünden gerçekleşmedi. Belki rakibin son dakikada bulduğu pozisyon gol olsa 2 puan bırakıp gidecektik. 7-1, 8-
1 bitecek maç 2- 0 bitti"
şeklinde
konuştu.
BİR KEZ KAYBETTİ
Ümit Özat Adana Demir'le 6 maça çıktı. Sadece ilk maçında İstanbul'a karşı 2-0 yenildi