Ümit Özat: Memnun değilim

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Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile çıkışını sürdüren Adana Demirspor, geçen beş hafta içerisinde üç galibiyet, iki beraberlik alarak iddialı konuma geldi. Bu süreçte 11 puan toplayan mavilacivertli ekipte Birevim Elazığspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet taraftarları sevindirirken, teknik direktör Özat'ı memnun etmedi.Skor dışında oyundan memnun kalmadığını söyleyen Ümit Özat, daha farklı bitecek bir maçtan neredeyse 1 puanla ayrılabileceklerini ifade etti. Özat,şeklindekonuştu.Ümit Özat Adana Demir'le 6 maça çıktı. Sadece ilk maçında İstanbul'a karşı 2-0 yenildi