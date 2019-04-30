Boya ustasının şiir tutkusu

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Gaziantep'te?boyacı ustası 51 yaşındaki Gazi Şahin, ilkokulu bitirdikten başladığı ortaokulu maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda bıraktı. Ortaokulun birinci sınıftan ayrılan Gazi Şahin, 3 yıl sonra ise boyacılık yapmaya başladı. 35 yıldır inşaatlarda boyacılık yapan Gazi şahin, bir taraftan eğitimini tamamlama hayali kurarken, bir taraftan da duygularını kaleme aldı. Çocukluk döneminden beri şiir yazmaya hevesli olan boya ustası, yıllarca yaptığı mesleği ile hem kendisinin hem de ailesinin geçimini sağladı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin, yıllardır hayalini kurduğu Hukuk fakültesi'ni bitirmek için yarım kalan eğitim hayatına başladı. Açıktan ortaokulu bitiren Gazi Şahin, şimdi ise liseyi okuyor bir taraftan boya yapmaya devam eden Gazi Şahin aynı anda şiir yazmayı da sürdürüyor.