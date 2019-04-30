Çukurova cup’ta muhteşem final

Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour) Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) muhteşem bir finalle son buldu. 10 gün süren turnuvada 1 numaralı seri başı Atakan Karahan (Türkiye) ile 2 numaralı seri başı Amirknamza Nasridinov (Rusya) karşılaştı. Her iki seti 6-2 ve 6-2 alan Türk raket, Tek Erkekler Şampiyonu oldu. Kızlarda ise turnuvanın 1 numaralı seri başı Ela Sekmen (Türkiye) ve Deniz Turan (Türkiye) finalde karşılaştılar. Setleri 6-4 ve 6-2 alan Sekmen kupayı aldı.



ÇİFTLER FİNALİ DE NEFES KESTİ

Turnuvanın çiftler finalinde kızlarda Zeynep Naz Dara (Türkiye)-Ada Pınar Karabacak (Türkiye), Yuliia Khmara (Ukrayna)- Ela Sekmen (Türkiye) çiftine karşı yaptıkları maçı 6-0 ve 6-0 skorlarla 2-0 aldılar