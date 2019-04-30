Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çukurova cup’ta muhteşem final

Çukurova cup’ta muhteşem final

Adana’nın tek uluslararası tenis turnuvası Çukurova Cup’ta erkeklerde , kızlarda ise Ela Sekmen şampiyon olmayı başardılar

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Çukurova cup’ta muhteşem final

Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour) Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) muhteşem bir finalle son buldu. 10 gün süren turnuvada 1 numaralı seri başı Atakan Karahan (Türkiye) ile 2 numaralı seri başı Amirknamza Nasridinov (Rusya) karşılaştı. Her iki seti 6-2 ve 6-2 alan Türk raket, Tek Erkekler Şampiyonu oldu. Kızlarda ise turnuvanın 1 numaralı seri başı Ela Sekmen (Türkiye) ve Deniz Turan (Türkiye) finalde karşılaştılar. Setleri 6-4 ve 6-2 alan Sekmen kupayı aldı.


ÇİFTLER FİNALİ DE NEFES KESTİ
Turnuvanın çiftler finalinde kızlarda Zeynep Naz Dara (Türkiye)-Ada Pınar Karabacak (Türkiye), Yuliia Khmara (Ukrayna)- Ela Sekmen (Türkiye) çiftine karşı yaptıkları maçı 6-0 ve 6-0 skorlarla 2-0 aldılar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova cup’ta muhteşem final
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN