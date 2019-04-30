Erdoğan’dan Güngör’e ödül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alan belediye başkanlarını ödüllendirdi. AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alan büyükşehir, il ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verdi.

GURUR DUYUYORUM

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 67.60 oy oranıyla Türkiye genelinde üçüncü Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Hayrettin Güngör, "Bu ödülü Kahraman kentimiz adına gurur alıyorum" diye konuştu. Güngör, "Başkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimleriyle Yerel Seçimlerde Büyükşehir Belediyeleri arasında üçüncülük ödülümüzü aldık. Sayın Başkanımıza, Cumhur İttifakı teşkilatlarımıza ve başarının asıl sahibi hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.