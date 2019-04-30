BUGÜN NELER OLDU

KamuBaşdenetçisi Şeref Malkoç, Adana'daki programları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Malkoç, "Türkiye genelinde yaptığımız programlarda insanımıza, vatandaşımıza hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Türkiye'de hak arama kültürü arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşirse yerelde veya geneldeki sorunların önemli bir kısmının çözüleceği kanaatindeyiz" dedi. Adana'nın tarımı, sanayisi ve insan zenginliğiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Malkoç, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve muhtarların katılımıyla "Serbest kürsü" programı düzenleyeceklerini söyledi. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin işleyişini denetleyen bir kurum olduğunu ifade ederek, "Hedef, verilen kamu hizmetlerini ister merkezde, ister yerelde olsun kalitesini arttırmaktır" dedi. Malkoç. "Kurumun önemli görevlerinden birisi de insan odaklı bir idare oluşturmaya katkıda bulunmak, bu açıdan denetlenebilir, şeffaf idarelerin oluşmasına katkı sunmaktır" dedi. Vali Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.