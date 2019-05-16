‘Sports Day’ etkinliği ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

YAKIN Doğu Koleji'nin (YDK), geleneksel hale getirdiği "Sports Day" etkinliğinin sekizincisini gerçekleştirlildi. YDK'da öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla 08.30- 15.00 saatleri arasında 18 farklı spor dalında yapılan etkinlikte hem öğrenciler hem öğretmenler hem de müsabakaları izleyenler keyifli saatler geçirdi. Her aktivitenin 15 dakika sürdüğü "Sports Day" etkinliğinde: Frezzby, golf, ip atlama, bowling, futbol, basketbol, darts, uzun atlama gibi branşlarda yarışan sınıflara sınıf öğretmenleri de katılarak öğrencileriyle birlikte mücadele ettiler.