Doğru besin tercihleri sağlığı koruyor

BUGÜN NELER OLDU

başlangıcıyla birlikte birçok kişi, alışmış olduğu düzenden farklı bir düzene giriyor. Yeme ve içme alışkanlıkları başta olmak üzere, metabolizma düzeni, uyku düzeni bu ayda değişim gösteriyor. Birçok kişi ise Ramazan ayında doğru beslenemediği için çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Hülya Yılmaz, Ramazan ayında beslenme ile ilgili sıkıntılar yaşanmaması için doğru besin tercihlerini anlatan önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, günlük yaşamımızın genellikle belli bir düzene sahip olduğunu belirtti. Yılmaz: "Ramazan ayında da hali hazırda düzensiz olan beslenmemiz daha da düzensiz bir hal almaktadır. Çünkü sadece iftar ve sahur vakitlerinin yemek için uygun zaman olduğu düşünülür. Fakat bu doğru bir yaklaşım değildir. Normal zamanlardaki gibi olmasa da Ramazan'da da öğünleri üç - dört bölüme ayırarak tüketmeliyiz" diye ifade etti.