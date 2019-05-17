Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Dolmuşlar klimalarını neden açmıyor

Melih ABİ: Dolmuşlar klimalarını neden açmıyor

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Hava birden ısındı.
Mübarek Ramazan ayında 45. dereceyi bulan sıcaklıkla bunaldık.
Şikayetlerimiz arttı.
Bu sıcakta toplu taşıma araçları hiç çekilmiyor.
Dolmuşçular klimaları açmıyor.
Okurumuz 'ter içinde kaldık' diyor.
Açın kardeşim klimaları niye yakıyorsunuz insanları!
Vatandaşa insan muamelesi yapın!
Açın ki serin serin gitsinler gidecekleri yere.
Yakmayın teneke içinde.
Denetim yapılması şart.
Açmayana para cezaları kesilsin!
Başka türlü akıllanmazlar!

Çamlıyayla ilçesinde en büyük sorun otopark yokluğu

YAZ geldi kapıya dayandı.
Yaylaların sorunları çığ gibi büyüdü.
Mersin'in ünlü yaylası Çamlıyayla'da otopark sıkıntısı var.
Millet boğaz boğaza gelmeden çözülmeli.
Vahap Seçer tebrikleri kabulü bırak çık gez biraz.
Sorunları yerinde incele...
Okurumuz Bayram Yıldız, otopark yüzünden yaylada kavgaların başladığını söylüyor.
TEDAŞ gitti, Adliye gitti, banka gitti.
İnsanlar işleri için 60 kilometre yol kat edip Tarsus'a geliyor.
Sorunlar büyük çözün.
Trafik karmaşasından yüzünden kriz geçiren bile var.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Dolmuşlar klimalarını neden açmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN