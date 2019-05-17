Melih ABİ: Dolmuşlar klimalarını neden açmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hava birden ısındı.Mübarek Ramazan ayında 45. dereceyi bulan sıcaklıkla bunaldık.Şikayetlerimiz arttı.Bu sıcakta toplu taşıma araçları hiç çekilmiyor.Dolmuşçular klimaları açmıyor.Okurumuz 'ter içinde kaldık' diyor.Açın kardeşim klimaları niye yakıyorsunuz insanları!Vatandaşa insan muamelesi yapın!Açın ki serin serin gitsinler gidecekleri yere.Yakmayın teneke içinde.Denetim yapılması şart.Açmayana para cezaları kesilsin!Başka türlü akıllanmazlar!geldi kapıya dayandı.Yaylaların sorunları çığ gibi büyüdü.Mersin'in ünlü yaylası Çamlıyayla'da otopark sıkıntısı var.Millet boğaz boğaza gelmeden çözülmeli.Vahap Seçer tebrikleri kabulü bırak çık gez biraz.Sorunları yerinde incele...Okurumuz Bayram Yıldız, otopark yüzünden yaylada kavgaların başladığını söylüyor.TEDAŞ gitti, Adliye gitti, banka gitti.İnsanlar işleri için 60 kilometre yol kat edip Tarsus'a geliyor.Sorunlar büyük çözün.Trafik karmaşasından yüzünden kriz geçiren bile var.