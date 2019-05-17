Sanko Holding iftarda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından Adıyaman Hisar Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik ile çalışanlar katıldı. Onursal Başkan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun konuklara teşekkür konuşması yaptığı iftar yemeği kapsamında 15, 30 ve 35 yıldan beri SANKO'da çalışan 5 kişiye içerisinde lazerle işlenmiş fotoğrafı bulunan kristal plaket verildi. 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.