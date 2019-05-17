Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sanko Holding iftarda buluştu

Sanko Holding iftarda buluştu

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Sanko Holding iftarda buluştu
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından Adıyaman Hisar Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik ile çalışanlar katıldı. Onursal Başkan Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun konuklara teşekkür konuşması yaptığı iftar yemeği kapsamında 15, 30 ve 35 yıldan beri SANKO'da çalışan 5 kişiye içerisinde lazerle işlenmiş fotoğrafı bulunan kristal plaket verildi. 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanko Holding iftarda buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN