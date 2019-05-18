Asker olmanın gururunu yaşadılar

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de 42 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engelliler için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Bir günlük eğitimin sonunda denizci kıyafetleriyle törene katılan engelliler, yemin ederek terhis olmanın sevincini yaşadı.Törende duygulu anlar yaşandı. Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, böyle özel günlerde askerlik görevinin çok daha fazla anlam kazandığını söyledi. Gürbüz, temsili Askerlik Uygulaması'nın, Türk milletinin vatan sevgisinin göstergesi olarak dünyadaki ilk ve tek uygulama olduğunu vurguladı. Gürbüz, "Gençlerimiz ve ailelerinin 1 günlüğüne dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir." diye konuştu. Gürbüz, askerlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, başarılar diledi.