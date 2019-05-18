Melih ABİ: Başlangıç noktasından sonsuzluk noktasına 100 yıl

BUGÜN NELER OLDU

Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ulusun yeniden şahlanışının başlangıç noktasında, Samsun'da buluşuyor olmasının anlamı büyük. Siyasilerin gergin oldukları bir dönemde, özde buluşmalar gibi algılıyorum ve o nedenle çok çok çok önemsiyorum ve çok çok çok mutlu oluyorum.Bu buluşmayı anlamlı buluyor ve önemsiyorum. Çünkü biz öyle bir öze sahibiz ki, o öze dönünce, o öze sarılınca kimse karşımızda duramıyor.Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o özü görmeseydi Bandırma Vapuruna binmezdi. Bindi, çünkü biliyordu yalnız olmadığını, bu milletin peşinden geleceğini.Yarın Bandırma Vapurundan vatan aşkı ile dolu 82 milyon yürek inecek Samsun'a. Başlangıç noktası artık sonsuzluk noktası olacak. Sayın Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu'na değil, Akşener ve Karamollaoğlu'na da Samsunda buluşmayı teklif etmiş. Keşke onlar da kabul etseydi ve Samsunda geleceğe dair olan umutlarımız bir kez daha tazelense, yenilense, büyüse ve Cumhuriyetin bekçileri olan gençlerimize örnek olunsa.