Sahipsiz bırakmayacağız

Kentte önemli zaferlere imza atan 94 yaşındaki'nun her geçen gün kan kaybetmesinin ardından kent sporunun önde gelen isimlerinden, kırmızı-lacivertli kulübün geçmiş dönem'a konuştu. Ata, kulübün geçmiş dönem başkanlarından'nın yeniden takımın başına geçme olasılığını değerlendirdi. Celal Ata,diye konuştu.Ata, şehrin önde gelen isimlerinin katkıda bulunması gerektiğine vurgu yaparak,diye konuştu. Ali Kahramanlı'nın başlatmış olduğu projeye herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyleyen Ata,dedi. Ata, Kahramanlı'nın MİY için bir girişimde bulunmasının hem kent hem de takım adına çok ciddi bir adım olduğundan söz etti.Ata, "Bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kent protokolünün bir araya gelmesi ile beraber yeni bir Mersin İdmanyurdu oluşturmak çok zor değil. Mersin'de artık çok ciddi bir organizasyon bilinci var. 3 seneden sonra Mersin sporunun üstündeki o karabulut gider. İnsanlar da böylece heyecanlanmaya başlar. Kendi dinamikleri ile gelişen bir Mersin İdmanyurdu'na ihtiyacımız var" dedi.Kendilerinin her zaman bu kulüp için var olacaklarını dile getiren Celal Ata, "Mersin İdmanyurdu'nun yeniden var olabilmesi için ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Birilerinin bir şekilde öne çıkması gerekir. Mersin İdman Yurdu bayrağını alması gerekir. Bayrak nöbeti sırası bizde. Bizden sonra gelen nesle bu bayrağı teslim etmemiz gerekir. Bu bizim en büyük başarımız olur. Mersin İdman Yurdu kimsenin bizler dahil kimsenin menfaat elde edeceği bir kurum değildir. Manevi olarak doluluğuna inandığımız için bugün bunları konuşuyoruz. Sevgi karın doyurmaz diyenlere de 'Bizim karnımızı sevgi doyuruyor' diyoruz" dedi.Mersinli taraftarın sağduyulu bir taraftar grubu olduğundan bahseden Ata, "Zaman zaman bizlere karşı sert ve gergin davranışlarda bulunsalar da sonuçta söz konusu MİY olunca bizlere sarılıp ağlayan bir taraftardır. Güneyin insanı sıcaktır derler ya onlar da aynen sıcakkanlı insanlardır. Bizi her zaman kucaklayacaklarını biliyoruz. Biz geliyoruz. Taraftarımızın gücünü hissediyoruz" diye konuştu.Mersin İdmanyurdu'nun şimdiye kadar hiçbir zaman evi olmadığını ve her daim göçebe hayatı yaşadığına dikkat çeken Celal Ata, "Yenişehir bölgesinde bulunan yaklaşık 80 dönümlük arazi var. Burası 1/1000 ve 1/5000 imar planında işlenen bir alandır. Burada Mersin İdmanyurdu tesisinin tamamlanması gerekmektedir. Bu Mersin İdmanyurdu'nun hayatını kurtarmaya yetecek bir tesistir" dedi.