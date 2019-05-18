Sahipsiz bırakmayacağız

Kentte önemli zaferlere imza atan 94 yaşındaki Mersin İdmanyurdu
'nun her geçen gün kan kaybetmesinin ardından kent sporunun önde gelen isimlerinden, kırmızı-lacivertli kulübün geçmiş dönem basın sözcüsü Celal Ata SABAH
'a konuştu. Ata, kulübün geçmiş dönem başkanlarından Ali Kahramanlı
'nın yeniden takımın başına geçme olasılığını değerlendirdi. Celal Ata, "Ali Kahramanlı gibi düşünen herkesten Mersin İdmanyurdu'nu düştüğü yerden çekip çıkarmalarını, yukarıya doğru tırmandırmalarını istiyoruz. Tek başına olunmayacağını biliyoruz. Her şeye rağmen kent bizim; gençlik bizim; takım bizimdir. Biz sahip çıkmazsak, sen merak etmezsen, diğeri efkârlanmazsa bu iş olmaz. Dolayısıyla herkes elini taşın altına koymalı"
diye konuştu.
KATKIDA BULUNULMALI
Ata, şehrin önde gelen isimlerinin katkıda bulunması gerektiğine vurgu yaparak, "Sayın Valimizin beyanatlarına bakınca spora değer verdiğini biliyoruz. Bu konuda aynı çabayı Mersin İdmanyurdu'na da göstereceğine inanıyorum"
diye konuştu. Ali Kahramanlı'nın başlatmış olduğu projeye herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyleyen Ata, "Onlar maddi ve manevi desteklerini esirgemeden önde yürüdükçe biz de arkalarından geliriz"
dedi. Ata, Kahramanlı'nın MİY için bir girişimde bulunmasının hem kent hem de takım adına çok ciddi bir adım olduğundan söz etti.
KARABULUTLARI DAĞITABİLİRİZ
Ata, "Bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kent protokolünün bir araya gelmesi ile beraber yeni bir Mersin İdmanyurdu oluşturmak çok zor değil. Mersin'de artık çok ciddi bir organizasyon bilinci var. 3 seneden sonra Mersin sporunun üstündeki o karabulut gider. İnsanlar da böylece heyecanlanmaya başlar. Kendi dinamikleri ile gelişen bir Mersin İdmanyurdu'na ihtiyacımız var" dedi.
NÖBET SIRASI ARTIK BİZDE
Kendilerinin her zaman bu kulüp için var olacaklarını dile getiren Celal Ata, "Mersin İdmanyurdu'nun yeniden var olabilmesi için ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Birilerinin bir şekilde öne çıkması gerekir. Mersin İdman Yurdu bayrağını alması gerekir. Bayrak nöbeti sırası bizde. Bizden sonra gelen nesle bu bayrağı teslim etmemiz gerekir. Bu bizim en büyük başarımız olur. Mersin İdman Yurdu kimsenin bizler dahil kimsenin menfaat elde edeceği bir kurum değildir. Manevi olarak doluluğuna inandığımız için bugün bunları konuşuyoruz. Sevgi karın doyurmaz diyenlere de 'Bizim karnımızı sevgi doyuruyor' diyoruz" dedi.
SAĞDUYULU TARAFTARIMIZ VAR
Mersinli taraftarın sağduyulu bir taraftar grubu olduğundan bahseden Ata, "Zaman zaman bizlere karşı sert ve gergin davranışlarda bulunsalar da sonuçta söz konusu MİY olunca bizlere sarılıp ağlayan bir taraftardır. Güneyin insanı sıcaktır derler ya onlar da aynen sıcakkanlı insanlardır. Bizi her zaman kucaklayacaklarını biliyoruz. Biz geliyoruz. Taraftarımızın gücünü hissediyoruz" diye konuştu.
TAKIMIMIZ TESİSİNE KAVUŞUR
Mersin İdmanyurdu'nun şimdiye kadar hiçbir zaman evi olmadığını ve her daim göçebe hayatı yaşadığına dikkat çeken Celal Ata, "Yenişehir bölgesinde bulunan yaklaşık 80 dönümlük arazi var. Burası 1/1000 ve 1/5000 imar planında işlenen bir alandır. Burada Mersin İdmanyurdu tesisinin tamamlanması gerekmektedir. Bu Mersin İdmanyurdu'nun hayatını kurtarmaya yetecek bir tesistir" dedi.