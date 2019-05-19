Bayırbucak Türkmenleri sorunlarını anlattı

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HatayValisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte, Bayırbucak Türkmenleriyle iftar yaptı Türkmenlerin yaşadığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden, Vali Doğan burada, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, kamp idaresi ve Türkmen temsilciler tarafından karşılandı. Kampta bir süre dolaşıp bazı ailelere misafir olan Vali Doğan, konuk olduğu aile bireyleri ile sohbet etti. Bayırbucak Türkmenleri ile iftar yapan Vali Doğan, iftar sonrası Türkmenlerin sorunlarını dinledi. Yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu belirten Vali Doğan, "Şartlar ortada, ekmeğimizi paylaşmaya çalışan kardeşlerimizi paylaşmaya çalışan, dertleri bölüşmeye çalışan ve bu anlayışla sizlerle yaklaşan kişileriz. Dolayısıyla gönülden daha fazlası geçiyor ama elden gelen imkanlar çerçevesinde olanı bölüşmeye çalışıyoruz. Sıkıntıların farkındayız, her şey inşallah gün geçtikçe daha iyi olacak" dedi. Türkmenlerin tekrar huzura kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Vali Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mesaimizin neredeyse tamamını bu işler harcıyoruz. Tabii ki kısa vadede çözülebilecek bir durum değil. Türkiye size kapılarını açtı. Sizler de birkaç yıldır burada yaşıyorsunuz. Bu kamplarda hayat standardını yükseltmek için siz elinizden geleni yapın, biz de sizlere gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.