Emniyet modifiye araçlara izin vermiyor

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NiğdeEmniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'de vatandaşın huzurunu bozan modifiye araçlara izin vermeyeceklerini söyledi. Modifiyeli araçlar, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü araç kullanan sürücülere göz açtırmayacaklarını belirten Cebeloğlu, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Özellikle şehir içi trafik içinde görülen modifiyeli araçlar ve abartı egzozla ilgili yoğun şikâyetler olduğuna dikkat çeken Cebeloğlu, " Kent genelinde modifiyeli araçlar ile abartı egzozlu araçlar üzerinde denetimlere başladık. Belirli noktalarda yol kontrolü yapan ekipler yoldan geçen şüpheli araçları durdurarak sıkı şekilde inceliyor. Drone ve MOBESE kameralarından da faydalanıyoruz. Araca sonradan monte edilmiş, abartı egzoz taktıranlara cezai işlem uygulanıyor" dedi. Amaçlarının sürücülere ceza kesmek olmadığını ifade eden Cebeloğlu: "Bu sürücülere gerekli uyarıları yapıyoruz. Eğitimlerde anlatıyoruz. Tüm uyarılara rağmen kurallara uymayarak vatandaşın huzuru bozan hareketlerde bulunuyorlar. Bizim için vatandaşın huzuru önemlidir. Özellikle Modifiyeli araçlar, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimler taviz vermeden artarak devam edecek" diye konuştu.