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Adliyesi’ne ‘Erişebilirlik’ belgesi

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019
Niğde Adliyesi’ne ‘Erişebilirlik’ belgesi
Niğde Adliyesi kentte "Erişilebilirlik Belgesi" alan ilk kurum oldu. Belge nedeniyle adliyede tören düzenlendi. Davetliler engelli vatandaşların gitmek istedikleri bölümlere kolay erişim sağlamaları amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Niğde Vali Yardımcısı Sayın Cemil Kılınç; "Amacımız Niğde'yi engelli dostu şehir haline getirmek. Bu yolda bütün birimler olarak çalışıyoruz. Niğde Adalet Sarayımız kriterleri sağladığı için bu belgeyi almayı hak kazandı" dedi. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Dönmez ise, bu belgeyi alan kurum olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek, "Adalete erişim tüm vatandaşlar için önemlidir. Ancak özellikle engelli vatandaşlarımızın adalete erişimi bizler için büyük önem arz etmektedir. Uzun zamandır teknik, fiziki ve yapısal çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar mutlu bir şekilde bitti. Engelli vatandaşlarımızın Adliyemize dolayısıyla Adalete erişimi daha kolay olacak" diye konuştu.
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Niğde Adliyesi’ne ‘Erişebilirlik’ belgesi
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